Cosenza, autostrada A2 bloccata: mezzo pesante intraversato sulla carreggiata

A causa di un mezzo pesante intraversato, è temporaneamente chiuso al traffico il tratto della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ in direzione Fisciano, in prossimità del km 269,000, tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso stradale, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

