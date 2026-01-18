Cosenza, assalto con esplosivo al bancomat a Santo Stefano di Rogliano: fermato un uomo

Un uomo è stato fermato dai carabinieri per l’assalto con esplosivo al bancomat della Banca Centro Calabria di Santo Stefano di Rogliano. Il colpo, messo a segno intorno alle 3:30 del 17 gennaio, avrebbe fruttato ai banditi circa 90mila euro. L’uomo è indagato per concorso in furto pluriaggravato. La Procura della Repubblica di Cosenza, che coordina le indagini svolte dai militari della Compagnia dei carabinieri di Rogliano, ha emesso il decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti dell’uomo per il quale sono emersi – a parere del pm – “gravi indizi quale concorrente nel fatto”.