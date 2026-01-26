Cosa ne pensano i ProPal di Edi Rama? La voce fuori dal coro della sinistra contro Hamas e Iran

“Finché Hamas non sparirà, due milioni di cittadini prigionieri nelle sue mani non saranno liberi“. È il messaggio che arriva dalla Knesset, il Parlamento israeliano. E no, non lo dice il ‘genocida’ Netanyahu, non lo dice nessuna pericolosa forza di estrema destra che vedono solo i ProPal. Lo dice Edi Rama, Primo Ministro dell’Albania, uomo di sinistra, la cui posizione politica è associabile al PD italiano. Una figura politica che non è prigioniera della sua ideologia e che condanna anche il regime dell’Iran.

“Khamenei in Iran è morte e odio. Come mai non c’è nessun posto in Europa che manifesti contro gli Ayatollah e chieda la fine di questo regime crudele?“. Si è chiesto Rama.

Il leader albanese ha poi commentato il legame con il popolo ebraico, citando un episodio legato all’Olocausto: “durante l’Olocausto, quando l’inviato nazista chiese liste di ebrei e del loro oro, i nostri rappresentanti risposero: ‘puoi avere l’oro, non gli ebrei.’ L’oro era loro da prendere; gli ebrei erano nostri da proteggere. Questa non è una leggenda; questa è l’Albania“.