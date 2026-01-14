Corso di formazione gratuito organizzato dal CONI Calabria: a chi è rivolto e quando sarà

Il CONI Calabria, in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport, organizza il corso di formazione “Il Cerimoniale negli eventi sportivi e nelle manifestazioni agonistiche”, in programma sabato 24 gennaio 2026, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, a Catanzaro. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è rivolta a dirigenti sportivi, operatori del settore, tecnici, ufficiali di gara e a tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione di eventi e manifestazioni agonistiche, con l’obiettivo di fornire competenze specifiche sul corretto svolgimento dei protocolli ufficiali e sul valore istituzionale del cerimoniale sportivo.

La conduzione del corso è affidata al Generale Vincenzo Parrinello, dirigente di altissimo profilo e di lunghissimo corso delle Fiamme Gialle, figura di riferimento a livello nazionale per professionalità, esperienza e autorevolezza nel campo del cerimoniale e dell’organizzazione di eventi istituzionali. Durante la giornata formativa saranno approfonditi i principi fondamentali del cerimoniale, le regole di comportamento nelle manifestazioni sportive, l’uso corretto dei simboli, la gestione delle autorità e dei momenti ufficiali, con particolare attenzione all’immagine, ai valori e al rispetto che lo sport è chiamato a rappresentare.

Il corso si inserisce nel percorso di crescita e qualificazione promosso dal CONI Calabria e dalla Scuola Regionale dello Sport, confermando l’impegno delle istituzioni sportive regionali nella diffusione di una cultura organizzativa sempre più professionale e consapevole.