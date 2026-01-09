Corsa clandestina di cavalli a Catania, Brambilla: “operazione encomiabile della Polizia”

“Merita il massimo apprezzamento, e la particolare riconoscenza di chi come me ama e rispetta gli animali, l’operazione della Polizia di Stato di Catania, che ha impiegato droni e strumenti di avanzata tecnologia per interrompere una corsa clandestina di cavalli nel Comune di Campo Rotondo Etneo, denunciando all’autorità giudiziaria quindici persone, di cui due minorenni, accusate dell’organizzazione dell’evento illegale e di maltrattamento di animali. Ai responsabili saranno applicate le norme introdotte nel codice penale dalla legge Brambilla, che punisce chiunque a qualsiasi titolo partecipa a queste competizioni e prevede, oltre ai casi di concorso, tre aggravanti generiche: se i fatti sono commessi alla presenza di minori, nei confronti di più animali, e se sono diffusi attraverso strumenti informatici e telematici”. Così l’on. Michela Vittoria Brambilla, Nm, autrice della legge che porta il suo nome, commenta l’operazione di Catania, “che conferma il ruolo centrale della Polizia di Stato nella repressione di questi comportamenti odiosi e illegali”.