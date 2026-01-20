Corigliano Rossano, attivato l’Ambulatorio Ospedaliero di Diabetologia di II livello

Dal 16 Gennaio l’Azienda Provinciale di Cosenza ha attivato l’apertura e l’operatività dell’Ambulatorio Ospedaliero di Diabetologia di II livello presso lo Spoke di Corigliano Rossano come presidio specialistico dedicato alla gestione avanzata del Diabete mellito e delle patologie metaboliche correlate. L’ambulatorio Ospedaliero di Diabetologia di II Livello garantirà prestazioni ad alta specializzazione per la presa in carico di pazienti affetti da Diabete tipo1, tipo2 e gestazionale, scompensato e con complicanze acute e croniche attraverso l’educazione terapeutica più avanzata e con l’utilizzo delle più moderne tecnologie per il monitoraggio glicemico e il trattamento insulinico.

L’Ambulatorio sarà diretto dalla Dottoressa Pia Salerno, responsabile del servizio, specialista in Medicina Interna ad indirizzo diabetologico-metabolico, e opererà secondo una programmazione settimanale finalizzata ad assicurare una presa in carico completa e personalizzata del paziente diabetico garantendo sia la continuità assistenziale con agenda aperta per i pazienti esterni che il supporto specialistico ospedaliero nei presidi che afferiscono allo Spoke di Corigliano Rossano. Nel dettaglio l’attività sarà così organizzata: Lunedi, martedì e venerdi presso L’ospedale di Corigliano; Mercoledì presso l’Ospedale di Cariati , Giovedì presso L’Ospedale di Rossano

L’organizzazione su più presidi ospedalieri consente di rafforzare l’integrazione tra attività ambulatoriale e assistenza ospedaliera, migliorando l’appropriatezza clinica. Con l’attivazione dell’Ambulatorio Ospedaliero di diabetologia di II livello, l’Asp di Cosenza conferma il proprio impegno nel potenziamento della rete diabetologica provinciale e nel miglioramento dell’offerta sanitaria ospedaliera a beneficio della popolazione dell’intero Spoke di Corigliano Rossano garantendo standard assistenziali elevati e uniformi su tutto il territorio.