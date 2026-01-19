CoReCom Calabria: “in vigore la par condicio sul Referendum della Giustizia”

“Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica di indizione del Referendum confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare“, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025. Si invita a consultare il sito istituzionale del Corecom Calabria, al seguente link https://corecom.consrc.it/hp2/default.aspxtext#Referendum%202026,30%20ottobre%20 2025, da cui è possibile accedere al testo del decreto e al successivo comunicato stampa diramato da Agcom.

Sul sito, oltre ad ogni opportuna ulteriore informazione, sarà pubblicata la delibera attuativa delle disposizioni di legge, che verrà adottata, secondo quanto già anticipato nel comunicato stampa richiamato, dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che insieme alla delibera della Commissione speciale di vigilanza per i servizi radiotelevisivi, integra la vigilanza in materia di legge disciplinare“. È quanto espresso in una nota dal CoReCom Calabria.