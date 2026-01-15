Corecom Calabria, il presidente Scarpino confermato Vice Coordinatore Nazionale

Il Presidente del Corecom Calabria, Avvocato Fulvio Scarpino, è stato ufficialmente confermato come Vice Coordinatore Nazionale del Coordinamento dei Presidenti dei Comitati Regionali per le Comunicazioni (Corecom), con l’attribuzione di una nuova delega specifica al Cybercrime, in relazione alle competenze dei Corecom e alle evoluzioni normative e istituzionali nel settore della Media Education e della tutela dei diritti nel contesto digitale.

La nomina di Fulvio Scarpino, già Vice Coordinatore Nazionale dei Corecom a seguito dell’elezione del 13 novembre 2024, rappresenta non solo un riconoscimento personale di rilievo, ma anche una conferma della qualità del lavoro istituzionale svolto dal Corecom Calabria, impegnato da anni nel promuovere una comunicazione pubblica consapevole, inclusiva e attenta alle nuove sfide dell’ecosistema digitale.

La nuova delega al Cybercrime, conferita formalmente dalla Coordinatrice Nazionale dei Presidenti dei Corecom, dott.ssa Carola Barbato, attribuisce a Scarpino un ruolo di coordinamento strategico in un ambito di crescente centralità istituzionale, alla luce delle recenti evoluzioni normative del sistema AGCOM che vedono i Comitati Regionali chiamati a interpretare le normative emergenti sul piano educativo, preventivo e di tutela dei diritti digitali. Questo incarico specifico è volto a consolidare il ruolo dei Corecom come presìdi territoriali nella lotta alle devianze digitali, nella promozione della cittadinanza digitale e nella Media Education rivolta alle nuove generazioni.

Nel corso dell’ultimo Coordinamento Nazionale dei Presidenti dei Corecom, Scarpino ha inoltre assunto funzioni di grande responsabilità, partecipando alla costituzione di organi e Dipartimenti specifici, tra cui quello degli Affari Legali e della Tutela del Regolamento, istituito per rafforzare le competenze giuridiche e normative dei Comitati nelle materie delegate dall’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM).

La conferma di Scarpino nella leadership nazionale del coordinamento dei Corecom rappresenta un importante riconoscimento per il Corecom Calabria, che ha consolidato nel tempo un ruolo di riferimento non solo a livello regionale, ma anche nazionale, grazie a progetti educativi e di sensibilizzazione che coinvolgono cittadini, studenti, istituzioni e operatori della comunicazione.

Questa nomina nazionale rafforza la visione strategica del Corecom Calabria orientata a:

sviluppare una comunicazione pubblica fondata sulla responsabilità e sui diritti digitali;

promuovere iniziative di Media Education in grado di intercettare e prevenire fenomeni di rischio nell’uso delle tecnologie digitali;

favorire il dialogo tra istituzioni, mondo accademico, scuole e società civile sui temi della tutela dei cittadini nell’ambiente digitale.

Il riconoscimento ottenuto dall’Avv. Fulvio Scarpino testimonia la crescente attenzione nel nostro Paese al tema delle nuove forme di comunicazione, alla centralità della protezione dei diritti digitali nell’era post-digitale e alla capacità dei Comitati Regionali di essere protagonisti di un’esperienza istituzionale avanzata, innovativa e fortemente orientata alla tutela sociale e culturale dei cittadini.