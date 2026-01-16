Coppa Regionale Calabria, Amaro Dhelios Volley ko 1-3 contro Bagnara

A testa alta e con buoni segnali, l'Amaro Dhelios Volley Reggio Calabria esce sconfitta 1-3 contro l'Olimpia Bagnara nella prima giornata di Coppa Regionale Calabria

Amaro Dhelios Volley Antonio D'Agostino

In campo con onore, contro un grande avversario che sta dominando la Serie C Maschile. Nella prima giornata della Coppa Regionale Calabria “Memorial Giancarlo Naso”, l’Amaro Dhelios Volley, sopperisce ad assenze ed infortuni con una bella prova contro la forte Olimpia Bagnara. Vincono i costieri: 22-25,25-27,25-15,21-25 i parziali. Arriva, però, una buona prestazione in tutti i fondamentali per i ragazzi di Mister Daquino.

L’unico rammarico, probabilmente, è il non essere riusciti a chiudere i set nelle fasi finali degli stessi, ad esempio, nel quarto, la Dhelios era avanti 21-18. Gara tirata. Un bel passo in avanti rispetto alle ultime uscite con buona intesa e gioco. Una bella prova in vista della corsa salvezza e del prossimo impegno, programmato per giorno 18 sul campo della Volo Volley Lamezia, da giocarsi al Palagatti alle ore 17.30 La fase in Coppa, invece, continuerà, con il derby contro la Luck Tigano, il 22 gennaio.

