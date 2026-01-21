Coppa Italia U19, la Futura affronta Cetraro in semifinale

Tempo di semifinale nella Coppa Calabria Under 19. La Cadi Antincendi Futura gioca tra le mura amiche, complice un percorso netto, con 11 vittorie su undici partite e ben undici punti sulla prima delle inseguitrici. Campionato, fino al momento dominato dai giallo blu, campioni in carica da due anni che proveranno ad avere la meglio ed a rispettare i pronostici contro la Duelle Futsal Cetraro.

16 punti attualmente per l’avversaria contro i 33 del team di Peppe Scopelliti che, giocheranno una gara secca a caccia di un posto nella finalissima regionale. Nella seconda semifinale, invece, si sfideranno Gallinese, sconfitta nell’ultimo turno di campionato proprio dal Cetraro 11 a 10 contro Blingink Soverato.

L’appuntamento per tutti i sostenitori della Cadi Antincendi Futura è programmato per le ore 19 di giovedì 22 gennaio 2026 al Palattinà. Venerdì, invece sarà la volta della prima squadra, la Serie A2 Elite: Capitan Cividini e compagni affronteranno Mascalucia, sempre in casa, sempre al Palattinà.