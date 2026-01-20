Coppa del Mondo di Pasticceria 2026: Italia tra i Paesi qualificati alla Grand Final 2027

La selezione europea della Coppa del Mondo di Pasticceria 2026 si è conclusa con un risultato di grande prestigio per il panorama dolciario del continente. Francia, Belgio, Italia, Olanda e Regno Unito sono i cinque Paesi che hanno conquistato l’accesso alla finalissima mondiale del 2027, in programma a gennaio durante Sirha Lyon, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla ristorazione e alla pasticceria d’eccellenza.

Un podio di altissimo livello per la selezione europea

La competizione ha messo in luce talento, tecnica e creatività, confermando la selezione europea come una delle più impegnative e spettacolari dell’intero circuito. Con l’annuncio dei due ultimi Paesi qualificati, si completa così il quadro delle nazioni che rappresenteranno l’Europa nella sfida mondiale del prossimo anno.

L’Italia protagonista: il racconto attraverso gli occhi del Team Club Coupe du Monde – Sezione Italia

Tra i protagonisti più applauditi della selezione c’è la squadra italiana del Club Coupe du Monde de la Pâtisserie – Sezione Italia, guidata dal pastry chef Alessandro Fiorucci, che ha portato in gara un trio affiatato e tecnicamente impeccabile:

Gabriel Gianforchetti, candidato al cioccolato

Marco Deidda, candidato allo zucchero

Alessandro Fiorucci, candidato al ghiaccio

Un team che ha saputo interpretare con sensibilità e rigore le prove della competizione, presentando creazioni che hanno unito estetica, gusto e narrazione.

Le creazioni in gara: tecnica, poesia e identità

La squadra italiana ha conquistato l’attenzione della giuria con tre elaborati che raccontano un percorso sensoriale e creativo:

Dessert congelati – “Armonia del bosco”

Un viaggio nei profumi e nei colori della natura, tra consistenze fredde e note aromatiche equilibrate.

Chocolate Street Food – "Cioccolato Morel"

Un omaggio contemporaneo al cacao, pensato come esperienza gourmet da strada, elegante e sorprendente.

La reinventata Tarte Tatin – "La ghianda incantata"

Una reinterpretazione poetica del grande classico francese, trasformato in un simbolo di magia e rinascita.

I complimenti di Conpait

La Confederazione Pasticceri Italiani (Conpait) ha espresso il proprio plauso alla squadra italiana per la qualità del lavoro svolto e per l’impegno dimostrato in una competizione di altissimo livello.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche agli organizzatori della Coppa del Mondo di Pasticceria, per la professionalità e la capacità di valorizzare il talento europeo.

Verso Sirha Lyon 2027

Con la selezione europea ormai alle spalle, lo sguardo è già rivolto alla Grand Final del 2027, dove le migliori squadre del mondo si sfideranno per il titolo più ambito della pasticceria internazionale.

Per l’Italia, sarà un’occasione per confermare la propria tradizione d’eccellenza e per continuare a raccontare, attraverso il dolce, la creatività e la maestria del nostro Paese.