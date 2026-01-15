Coppa Calabria Volley, l’Amaro Dhelios Reggio Calabria all’esordio contro Bagnara

Nuova avventura per la C Maschile. L’Amaro Dhelios, team associato al progetto Sportspecialist, formazione che milita nel campionato di C Maschile, scende in campo. Inizia la Coppa Calabria, il Memorial “Sergio Sorrenti”. Missione impossibile ma mai dire mai: gli amaranto proveranno ad emulare la prima squadra che, nella competizione riservata alla Serie A3, battendo Campobasso sabato scorso hanno conquistato la qualificazione alle Finals dell’8 e 9 marzo nella Coppa Italia “Del Monte”.
Doppio impegno molto difficile per i ragazzi di Mister Daquino che, stanno attraversando tante difficoltà ma proveranno a non mollare la presa, al primo anno, da esordienti nelle competizioni. Alle ore 21 in campo per l’esordio nella Coppa. Sarà dura contro l’Olimpia Pallavolo Bagnara.
Sfida ardua contro la capolista del raggruppamento di C: la società della Costa Viola, infatti, sta dominando il ranking con ben 36 punti conquistati. Nel raggruppamento, milita anche la Luck Volley. Nel girone A, infatti, il 22 gennaio, presso l’Istituto Righi di Reggio Calabria, si giocherà, il derby, tra la Luck-Tigano e la Dhelios.