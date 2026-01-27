Coppa Calabria, Puliservice Volley contro Pizzo: la presentazione del match

La Puliservice Reggio Calabria gioca ancora. Si gioca in Coppa Calabria, all’interno della kermesse dedicata alla memoria di Sergio Sorrenti. Sottorete alle ore 17 in trasferta. Si gioca ancora una volta a Pizzo. Ancora una volta nella tana delle giovani della Radioxstore Lory Volley Pizzo. Tradizione ultra positiva per le amaranto che non hanno mai avuto problemi contro le giovanissime in rampa di lancio della squadra tirrenica.

Voglia di passaggio del turno, anche se, qualora i pronostici dovessero essere sovvertiti, Capitan Suelen Oliveira e compagne avranno un’altra possibilità per chiudere i conti tra le mura amiche in una ipotetica e remota “bella”. Voglia di continuare a far gruppo e marciare partita dopo partita set dopo set per un gruppo che, meritevolmente guidato da Franco Giglietta e Luciano Azzarà ha perso solo un punto durante il cammino e che non vede l’ora di giocare la seconda fase con le protagoniste dell’altro girone, al momento guidato dalla schiacciasassi Pallavolo Rossano, forte di 15 successi su quindici partite.(al secondo posto Bisignano con 35).