“Contro la propaganda e le fake sulla riforma della Giustizia”: evento a Roma sul Referendum, ci sarà anche l’Avvocato reggino Carlo Morace

Domani, venerdì 23 gennaio, alle ore 11:30, presso la sede dell’OCF – Organismo Congressuale Forense (Via Valadier 42, Roma), si terrà l’incontro dal titolo “Contro la propaganda e le fake sulla riforma della Giustizia”, iniziativa dedicata a chiarire i contenuti del referendum e a contrastare disinformazione e narrazioni distorte sul tema della giustizia. L’evento, sintetizzato nel messaggio centrale “Diciamo la verità agli italiani sul referendum”, vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo giuridico e istituzionale. Tra gli ospiti figura anche l’Avvocato reggino Carlo Morace, componente dell’Ufficio di Coordinamento dell’OCF.
Ad aprire i lavori sarà l’Avv. Fedele Moretti, Coordinatore di OCF, mentre la moderazione sarà affidata all’Avv. Giovanni Tarquini, referente del gruppo “Separazione delle carriere” di OCF.
Tra gli interventi in programma:
- Dott.ssa Francesca Scopelliti, già Senatore della Repubblica e Presidente del comitato “Cittadini per il Sì”
- Dott. Giuseppe Capoccia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce
- Avv. Valerio Spigarelli, Avvocato penalista ed ex Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane
- Avv. Alberto Del Noce, Presidente Unione Nazionale delle Camere Civili
- Avv. Carlo Morace, Componente Ufficio di Coordinamento OCF.
Di seguito la locandina: