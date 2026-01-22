“Contro la propaganda e le fake sulla riforma della Giustizia”: evento a Roma sul Referendum, ci sarà anche l’Avvocato reggino Carlo Morace

Domani, venerdì 23 gennaio, alle ore 11:30, presso la sede dell’OCF – Organismo Congressuale Forense (Via Valadier 42, Roma), si terrà l’incontro dal titolo “Contro la propaganda e le fake sulla riforma della Giustizia”, iniziativa dedicata a chiarire i contenuti del referendum e a contrastare disinformazione e narrazioni distorte sul tema della giustizia. L’evento, sintetizzato nel messaggio centrale “Diciamo la verità agli italiani sul referendum”, vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo giuridico e istituzionale. Tra gli ospiti figura anche l’Avvocato reggino Carlo Morace, componente dell’Ufficio di Coordinamento dell’OCF.

Ad aprire i lavori sarà l’Avv. Fedele Moretti, Coordinatore di OCF, mentre la moderazione sarà affidata all’Avv. Giovanni Tarquini, referente del gruppo “Separazione delle carriere” di OCF.

Tra gli interventi in programma:

Dott.ssa Francesca Scopelliti, già Senatore della Repubblica e Presidente del comitato “Cittadini per il Sì”

Dott. Giuseppe Capoccia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

Avv. Valerio Spigarelli, Avvocato penalista ed ex Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane

Avv. Alberto Del Noce, Presidente Unione Nazionale delle Camere Civili

Avv. Carlo Morace, Componente Ufficio di Coordinamento OCF.

Di seguito la locandina: