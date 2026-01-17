Continuità assistenziale in Calabria, Polimeni (Forza Italia): “ennesimo segnale importante del CentroDestra alla sanità”

“Il Consiglio regionale e la maggioranza di centrodestra hanno voluto dare l’ennesimo segnale importante alla Sanità calabrese approvando la legge che garantisce, in via transitoria, la continuità assistenziale negli ospedali dando modo ai medici in pensione di continuare a prestare servizio. La legge, approvata con senso di responsabilità in modo unanime dall’aula, è perfettamente complementare all’emendamento al decreto Milleproroghe, in attesa di approvazione, che il deputato e segretario regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro ha presentato in Parlamento”. Così in una nota il consigliere regionale di Forza Italia Marco Polimeni.

“In attesa che diventi operativo il Milleproroghe, il lavoro di squadra portato avanti fra il Consiglio regionale presieduto da Salvatore Cirillo, la giunta regionale guidata da Roberto Occhiuto e i capigruppo dei partiti di centrodestra ci consentirà di evitare un’emergenza su alcuni dei servizi essenziali erogati dagli ospedali calabresi. Ho voluto, inoltre, presentare un emendamento finalizzato ad aggiungere la Radiodiagnostica alle aree cliniche oggetto della legge approvata dal Consiglio regionale. La Radiodiagnostica rappresenta una funzione trasversale e fondamentale per l’intero percorso di cura del paziente ed è strettamente interconnessa con i servizi di emergenza-urgenza (Pronto Soccorso) e con i reparti d’area medica e chirurgica”.