Consiglio regionale della Calabria, settimana di lavori tra Aula e Commissioni

Sarà una settimana di lavori articolata per il Consiglio regionale della Calabria, che vedrà impegnata l’Assemblea sia in Aula sia nelle Commissioni consiliari, nel quadro del percorso di piena operatività avviato nelle scorse settimane. Il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, ha convocato il Consiglio regionale per martedì 27 gennaio 2026, alle ore 12.00, nell’Aula “Fortugno” di Palazzo Campanella.

Ordine del giorno