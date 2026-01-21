Conpait premia i Maestri della pasticceria italiana al SIGEP 2026

Conpait celebra i Maestri della Pasticceria Italiana al SIGEP 2026: premi alla carriera, riconoscimenti internazionali e un tributo ai protagonisti del settore

Un SIGEP 2026 all’insegna dell’eccellenza quello vissuto da Conpait, che sul palco della manifestazione riminese ha voluto rendere omaggio ai grandi protagonisti della pasticceria italiana e internazionale. Il presidente Angelo Musolino ha consegnato una serie di riconoscimenti che raccontano storia, talento e visione, riaffermando il ruolo della Confederazione come custode e promotrice dell’arte dolciaria.

Premi alla carriera: tre pilastri di Conpait

Con profonda emozione e gratitudine, Conpait ha assegnato il Premio alla Carriera a tre figure che hanno contribuito in modo determinante alla crescita della pasticceria italiana:

  • Massimo Chierico
  • Renato Zara
  • Pier Paolo Magni

La motivazione condivisa – “avere elevato la pasticceria italiana a livello internazionale” – sintetizza un percorso fatto di studio, dedizione, innovazione e capacità di rappresentare l’Italia nelle più prestigiose competizioni e scuole del mondo. Tre maestri che hanno formato generazioni di professionisti e che continuano a essere punti di riferimento imprescindibili per l’intero settore.

Riconoscimenti internazionali con AMPI e Sal De Riso

In collaborazione con AMPI – Accademia Maestri Pasticceri Italiani e con il presidente Sal De Riso, Conpait ha premiato due protagonisti della scena internazionale: Gregory Doyen, Figura di spicco della pasticceria contemporanea, apprezzato per il suo stile elegante, scultoreo e per la capacità di fondere estetica e gusto in creazioni iconiche e Miguel Guarro, pasticcere spagnolo tra i più influenti della nuova generazione, riconosciuto per creatività, tecnica e visione.

Due premi che testimoniano l’apertura di Conpait verso il dialogo internazionale e la volontà di valorizzare chi contribuisce a far evolvere il linguaggio della pasticceria. Un riconoscimento particolarmente sentito è stato consegnato a Emmanuele Forcone, campione del mondo e figura simbolo dell’eccellenza italiana. Forcone, da anni punto di riferimento internazionale, incarna i valori di creatività, disciplina e passione che Conpait promuove quotidianamente.

Un SIGEP che celebra identità, talento e futuro

La cerimonia di premiazione ha rappresentato un momento di grande unità per il mondo della pasticceria: un’occasione per riconoscere il valore dei maestri che hanno costruito la storia, per celebrare chi oggi la sta scrivendo e per ispirare le nuove generazioni. Conpait rinnova così il suo impegno nel sostenere la cultura del dolce italiano, promuovendo qualità, formazione e spirito di collaborazione, in Italia e nel mondo.

