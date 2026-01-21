Conpait premia i Maestri della pasticceria italiana al SIGEP 2026

Un SIGEP 2026 all’insegna dell’eccellenza quello vissuto da Conpait, che sul palco della manifestazione riminese ha voluto rendere omaggio ai grandi protagonisti della pasticceria italiana e internazionale. Il presidente Angelo Musolino ha consegnato una serie di riconoscimenti che raccontano storia, talento e visione, riaffermando il ruolo della Confederazione come custode e promotrice dell’arte dolciaria.

Premi alla carriera: tre pilastri di Conpait

Con profonda emozione e gratitudine, Conpait ha assegnato il Premio alla Carriera a tre figure che hanno contribuito in modo determinante alla crescita della pasticceria italiana:

Massimo Chierico

Renato Zara

Pier Paolo Magni

La motivazione condivisa – “avere elevato la pasticceria italiana a livello internazionale” – sintetizza un percorso fatto di studio, dedizione, innovazione e capacità di rappresentare l’Italia nelle più prestigiose competizioni e scuole del mondo. Tre maestri che hanno formato generazioni di professionisti e che continuano a essere punti di riferimento imprescindibili per l’intero settore.

Riconoscimenti internazionali con AMPI e Sal De Riso

In collaborazione con AMPI – Accademia Maestri Pasticceri Italiani e con il presidente Sal De Riso, Conpait ha premiato due protagonisti della scena internazionale: Gregory Doyen, Figura di spicco della pasticceria contemporanea, apprezzato per il suo stile elegante, scultoreo e per la capacità di fondere estetica e gusto in creazioni iconiche e Miguel Guarro, pasticcere spagnolo tra i più influenti della nuova generazione, riconosciuto per creatività, tecnica e visione.

Due premi che testimoniano l’apertura di Conpait verso il dialogo internazionale e la volontà di valorizzare chi contribuisce a far evolvere il linguaggio della pasticceria. Un riconoscimento particolarmente sentito è stato consegnato a Emmanuele Forcone, campione del mondo e figura simbolo dell’eccellenza italiana. Forcone, da anni punto di riferimento internazionale, incarna i valori di creatività, disciplina e passione che Conpait promuove quotidianamente.

Un SIGEP che celebra identità, talento e futuro

La cerimonia di premiazione ha rappresentato un momento di grande unità per il mondo della pasticceria: un’occasione per riconoscere il valore dei maestri che hanno costruito la storia, per celebrare chi oggi la sta scrivendo e per ispirare le nuove generazioni. Conpait rinnova così il suo impegno nel sostenere la cultura del dolce italiano, promuovendo qualità, formazione e spirito di collaborazione, in Italia e nel mondo.