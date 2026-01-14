Coni inagibile e bimbi costretti ad allenarsi senza servizi igienici: il 16 gennaio, la protesta delle società di atletica reggine

“L’impiantistica sportiva della Città di Reggio Calabria per la pratica della disciplina dell’atletica leggera vive da decenni una situazione di marginalità, potendo contare su un solo impianto, sito nel quartiere Modena, costruito negli anni ’60 e praticamente da allora mai oggetto anche solo dei più essenziali interventi di manutenzione ordinaria, per conservarne l’efficienza“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, da Francesca Mercuri (presidente dell’ASD Atletica Olympus), Pietro Pecora (presidente della Polisportiva dilettantistica L’Aquilone Presidente), da Lucia Tramontano (presidente dell’ASD Atletica Brothers), da Salvatore Calcagno (presidente dell’ASD Atletica Barbas) e da Giuseppe Pignata (presidente dell’ASD Atletica Minniti).

“All’attuale Amministrazione comunale va dato atto di avere avviato, nel maggio del 2025, il rifacimento di detto impianto, con l’obiettivo di realizzare una struttura che consentisse gli allenamenti e lo svolgimento di manifestazioni anche a carattere nazionale. Nelle more del completamento dei lavori, alle Società reggine di atletica è stato concesso un uso parziale del campo di baseball sito sul Viale Calabria che, per le sue caratteristiche, va precisato essere una soluzione assolutamente inadatta alla pratica dell’atletica, trattandosi di un terreno sterrato privo di pista per la corsa e pedane per i salti ed i lanci.

Inoltre si consideri che detto campo è in affidamento alle società di baseball e dunque, come “ospiti”, abbiamo dovuto adeguarci, evitando di usare gli attrezzi dei lanci e incastrando alla meglio i nostri allenamenti nei giorni ed orari disponibili“, si legge ancora nella nota.

“Con spirito di adattamento le società di atletica hanno comunque proseguito l’attività nel 2025, avendo avuto assicurazioni sul completamento dei lavori del campo di Modena entro maggio del 2026. – proseguono le società reggine – Questa situazione di precarietà ha tuttavia, come è facile comprendere, ha compromesso sia i risultati degli atleti sotto il profilo agonistico, che la perdita di oltre il 50% dei tesserati delle categorie promozionali, cioè dai 5 ai 12 anni, le cui famiglie, in una situazione di incertezza in cui spesso si è vissuti alla giornata per l’accesso al campo di baseball, hanno comprensibilmente scelto per i propri figli un altro percorso alternativo all’atletica. Comprensibilmente, anche perché il campo di baseball non dispone di servizi igienici né di impianto di illuminazione“.

“Dal maggio del 2025 ad oggi sono intercorsi interlocuzioni ed incontri con l’Amministrazione, in cui abbiamo rappresentato le suddette difficoltà, ed in occasione dei quai abbiamo anche cercato di avere contezza delle tempistiche riguardo lo stato dei lavori del campo di Modena. Durante l’ultimo incontro, nella prima decade di settembre 2025, ci è stato garantito il rispetto dei tempi di consegna dell’impianto di Modena, e come nelle occasioni precedenti abbiamo dato credito a quanto riferitoci.

Ebbene, ad oggi dobbiamo amaramente prendere atto che lo stato dei lavori è di fatto quello degli inizi dell’autunno ed a ciò si è aggiunta una ulteriore criticità, essendoci stato comunicato che il campo di baseball, chiuso dalla metà di dicembre 2025, non sarà disponibile se non dopo l’esecuzione dei lavori relativi ai servizi igienici ed alla regolamentazione del servizio di custodia da parte del Comune.

Sempre nel corso della primavera del 2025, l’Amministrazione si era impegnata a concedere alle società di atletica l’uso di un terreno in località Gallina eseguendovi i lavori necessari per renderlo idoneo quantomeno alla pratica delle specialità di lancio e salto. Al pari del campo di Modena e di quello di baseball, non abbiamo notizie sullo stato delle cose.

Pertanto, le società reggine di atletica leggera – dirigenti, tecnici, atleti e rispettivi genitori – si ritroveranno, insieme a chi vorrà condividere le problematiche suesposte, nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio dalle ore 16 presso Piazza Italia, dove daranno vita ad un allenamento “virtuale” con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e l’Amministrazione alle difficoltà vissute dal mondo dell’atletica reggina“, si legge in conclusione della nota.