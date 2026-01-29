Confermate le cariche della Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Reggio Calabria | NOMI

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea per il rinnovo delle cariche della Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Reggio Calabria, importante momento di confronto e partecipazione per la categoria forense specializzata nel diritto tributario. All’esito delle votazioni, l’assemblea ha confermato all’unanimità il direttivo uscente. Al Presidente, Avv. Antonino Quattrone, è stato affidato il compito di guidare l’Associazione nel nuovo mandato, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo sul territorio e promuovere la tutela e la crescita professionale degli avvocati tributaristi.

L’Avv. Barbara Surace ricoprirà la carica di Vicepresidente, mentre la gestione economica è stata affidata all’ Avv. Francesca Ascanelli, nominata Tesoriere. Il ruolo di Segretario sarà svolto dall’ Avv. Gianluigi Porcelli, cui spetterà il coordinamento organizzativo e amministrativo delle attività associative. Particolare attenzione sarà rivolta alla formazione continua, affidata alla Responsabile della Formazione, Avv. Maria Antonietta Caracciolo, chiamata a promuovere iniziative di aggiornamento e approfondimento in un settore in costante evoluzione normativa e giurisprudenziale. Completano l’assetto istituzionale il Collegio dei Probiviri, composto dagli Avv.ti Vittorio Amaddeo, Maria Rita Mazzeo, Angela Modafferi, Marta Bella e Luigi Aliquò, e il Consiglio Direttivo, formato dai Consiglieri Avv.ti Patrizia Arcudi, Giuseppe Perla, Carmen Archinà e Claudia Crisalli.

È stata inoltre individuata la figura del Responsabile della Camera per l’area della Locride, incarico affidato all’Avv. Michele Malavenda, con l’obiettivo di garantire una presenza sempre più capillare e rappresentativa dell’Associazione sull’intero territorio provinciale. Il nuovo direttivo ha espresso l’intenzione di operare nel segno della continuità e del rinnovamento, valorizzando il confronto tra i professionisti e rafforzando il dialogo con le istituzioni, nell’interesse della corretta applicazione del diritto tributario e della tutela dei contribuenti.