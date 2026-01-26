Conclusa l’edizione 2026 del Sigep World

Si conclude un’altra straordinaria edizione di Sigep World 2026, un appuntamento che ancora una volta ha confermato il ruolo centrale di CONPAIT nel panorama della pasticceria italiana e internazionale. La Confederazione, prima associazione di pasticceria nata in Italia, continua “a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per la tutela, la valorizzazione e l’evoluzione dell’arte dolciaria. Da decenni CONPAIT opera con responsabilità, visione e spirito di servizio, promuovendo una cultura della qualità che si traduce in formazione, ricerca, innovazione e sostegno ai professionisti del settore. Attraverso i Campionati Italiani, l’associazione individua e coltiva l’eccellenza, accompagnando i migliori talenti del Paese in percorsi di crescita che li conducono verso i più prestigiosi traguardi internazionali“, c’è scritto in una nota.

Anche in questa edizione del Sigep, CONPAIT ha “voluto creare un luogo di incontro e confronto tra generazioni, accogliendo campioni del mondo e giovani professionisti della pasticceria contemporanea. Un dialogo fertile, capace di unire tradizione e futuro, tecnica e creatività, esperienza e nuove visioni. La presenza di CONPAIT al Sigep 2026 testimonia una missione chiara e condivisa: rappresentare, guidare e custodire l’eccellenza della pasticceria italiana, promuovendo un’identità professionale forte, riconosciuta e rispettata in tutto il mondo”.

Il ringraziamento di Musolino

Il ringraziamento del Presidente Angelo Musolino: “desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione: i maestri pasticceri, i giovani talenti, i partner, le aziende e tutti gli amici che ogni giorno sostengono la nostra visione. La forza di CONPAIT nasce dalla comunità che la anima, dalla passione condivisa e dalla volontà di crescere insieme. Grazie per aver reso anche questo Sigep un momento di grande valore umano e professionale”.