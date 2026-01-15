Comunali Milazzo, sabato la coalizione progressista presenta il candidato sindaco | NOME

La coalizione progressista di Milazzo, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista, annuncia la conferenza stampa di presentazione di Michele Vacca, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. L’incontro si terrà sabato 17 gennaio 2026, alle ore 10:00, presso Palazzo D’Amico.
Nel corso della conferenza stampa, che vedrà anche la partecipazione della deputazione regionale, nazionale ed europea, verranno illustrate le ragioni della candidatura e il percorso politico che la coalizione intende avviare per la città di Milazzo in vista delle elezioni amministrative.