Comunali Messina: Forza Italia si spacca, parte del partito vuole appoggiare Basile

Mentre si avvicinano inesorabilmente le elezioni anticipate a Messina, nei vari partiti c’è il subbuglio con sorprese clamorose. Gaetano Duca, vice coordinatore di Forza Italia, sarebbe pronto a sostenere il sindaco Federico Basile, in rottura col partito di Tajani e Siracusano. Tra l’altro, lo stesso Cateno De Luca, in conferenza stampa a Palazzo Zanca, non smentisce ma rincara: “siamo stati insieme nell’Mpa e ci conosciamo bene”. In una nota Duca sottolinea: “la lettura del momento politico e amministrativo, mi ha indotto, previo confronto con le amiche e gli amici con cui condividiamo passione ed impegno, ad avviare una seria riflessione sui prossimi momenti elettorali. Il tema del possibile sostegno alla riproposizione del Sindaco di Messina, dott. Federico Basile è stato posto all’ordine del giorno. Stiamo analizzando i risultati dell’amministrazione così come proposti pubblicamente. Stiamo, peraltro, prestando orecchio al sentimento di base per una continuità di governo cittadino alla luce delle iniziative, delle attività, dei fatti come realizzati e come da realizzare”.

“Valuterò nelle prossime ore la possibilità di dimettermi dalla carica di vice coordinatore provinciale”

“Ovviamente, qualora questa scelta dovesse concretizzarsi non faremo mancare un contributo di idee ad arricchire percorsi programmatici e progettuali. Non si sottace, peraltro, la curiosità diffusa nei confronti del progetto di Ti Amo Sicilia che sembra stagliarsi all’orizzonte della politica regionale con innovativa capacità di metodo al di sopra dei partiti. La posizione assunta è stata comunicata all’on. Tommaso Calderone a cui resto legato ha profondo sentimento di stima e amicizia. Valuterò nelle prossime ore la possibilità di dimettermi dalla carica di vice coordinatore provinciale di Forza Italia, onde evitare che si possa generare equivoco sulla linea del partito e, precipuamente, del deputato Calderone”, conclude Duca.