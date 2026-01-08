“Come perdere (definitivamente) peso”: a Reggio Calabria la presentazione del libro per “pensarti già in forma”

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso la libreria “Libro Amico” di Via Bruno Poggio a Reggio di Calabria, si terrà la presentazione del libro “Pensati già in forma. Come perdere (definitivamente) peso”, dell’autore Saverio Chirico. L’evento, promosso dalla Casa Editrice Kimerik, vedrà come relatore il prof. Alberto Polimeni, professore associato di Cardiologia presso l’Università della Calabria di Rende, in provincia di Cosenza. Polimeni che è stato, tra l’altro, appena eletto al consiglio direttivo nazionale della società italiana di cardiologia. La presentazione del libro rappresenta un’occasione di incontro e approfondimento dedicata al pubblico interessato al volume.
Di seguito la locandina con tutte le info.