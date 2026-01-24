Colpi di mercato, primo posto, stadio pieno e non solo: l’ennesimo gesto d’amore di Pelligra a Catania

Un gesto che va oltre il calcio. Che non riguarda un pallone, una porta, un gol, una vittoria, una sconfitta. Non riguarda solo ciò che succede dentro quello stadio, il “Massimino”, ma anche fuori. La città, il suo popolo, le difficoltà. Ross Pelligra ha compiuto l’ennesimo gesto di supporto verso Catania. Catania in generale, appunto. Non inteso solo come Catania FC. Nonostante gli investimenti milionari da un po’ di anni a questa parte, nonostante l’acquisto dello storico Torre del Grifo, nonostante la Serie C conquistata a suon di record, la Coppa Italia Serie C, i grandi colpi nel calciomercato (proprio oggi è arrivato anche Giovanni Di Noia dal Trapani), l’allenatore migliore della Serie C, il primo posto di quest’anno, i risultati, la voce “zero” ai gol subiti in casa.

Ecco, nonostante tutto questo, Ross Pelligra ha compiuto un altro gesto, l’ennesimo, verso Catania. Ha deciso di devolvere l’intero incasso di Catania-Cosenza, che si giocherà domani, per sostenere le persone in difficoltà dopo il ciclone Harry, quello che ha causato – attraverso il maltempo – devastazioni anche in alcune aree costiere della città etnea. “Purtroppo abbiamo ricevuto questa brutta notizia della devastazione causata dal maltempo in Sicilia. È straziante, è una notizia terribile che ha fatto il giro del mondo. E siamo davvero dispiaciuti, il nostro cuore è con tutti voi, vi siamo vicini. Negli ultimi giorni, guardando quello che è successo, pensavo che è il momento di essere forti e lavorare insieme. Come Catania FC e come famiglia Pelligra abbiamo deciso che vogliamo essere d’aiuto. Per la gara interna con il Cosenza doneremo il nostro incasso per sostenere le persone in difficoltà e le attività che hanno bisogno di essere ricostruite”, ha affermato Pelligra.

“Io chiedo il supporto non solo dei nostri meravigliosi tifosi del Catania, ma anche delle forze imprenditoriali della comunità catanese e della comunità siciliana affinché si facciano avanti e aiutino. Questo è il momento di sostenere la nostra splendida Sicilia e di renderla di nuovo un grande posto” ha aggiunto.