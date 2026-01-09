Colpaccio del Lecce, arriva Omri Gandelman. Ma ai ProPal non piace: “è israeliano!”

Dopo Solomon alla Fiorentina, nel mercato di gennaio arriva un altro calciatore israeliano in Serie A. Con polemiche annesse. Il Lecce piazza un bel colpo a centrocampo assicurandosi le prestazioni di Omri Gandelman, centrocampista offensivo del Gent che ha giocato anche Conference League totalizzando 20 presenze, 8 gol e 3 assist.

Un giocatore di talento, arrivato con una spesa importante di 2.5 milioni di euro, che può aiutare i salentini a centrare l’obiettivo salvezza. Ma ai ProPal non piace. Dubbi sulla qualità del calciatore? No. Obiezioni sulla parte tattica? Neanche per sogno. Sarebbe servito un attaccante, o magari un difensore? Ma chi se ne frega! Ai ProPal interessa solo che il ragazzo sia israeliano e, come tale, da categorizzare come genocida e escludere da qualsiasi ambito della società, che esso sia lavorativo, sportivo, studentesco.

Diversi i commenti social con bandiere della Palestina e insulti verso la società per l’operazione, del calibro: “persa ogni dignità con quest’operazione. Mai più allo stadio con questa dirigenza“. Fortunatamente, tanti altri tifosi, sani di mente, hanno commentato dando il benvenuto al ragazzo, augurandogli di fare le fortune del Lecce e chiedendo di tenere fuori la politica dal calcio, com’è giusto che sia.