Coldiretti Calabria: “semplificata la gestione dei rifiuti agricoli, stop obbligo registro telematico”

“La semplificazione è un obiettivo costante della Coldiretti. Un nuovo passo avanti sul fronte della sburocratizzazione delle aziende agricole arriva grazie all’azione costante della Coldiretti. La recente Manovra finanziaria ha infatti introdotto una modifica che semplifica la gestione dei rifiuti agricoli, alleggerendo gli adempimenti burocratici per gli imprenditori del settore“. È quanto si legge in una nota della Coldiretti Calabria.

“Una buona notizia per gli imprenditori agricoli, in quanto diventa operativa la semplificazione sulla gestione dei rifiuti agricoli, con l’esenzione dell’obbligo di iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) allargata a tutti coloro i quali che adottano sistemi alternativi di tracciabilità, oltre a quelli con un volume di affari non superiore a ottomila euro all’anno. È quanto comunica Coldiretti Calabria alla luce del chiarimento pubblicato dal Ministero dell’Ambiente in merito al provvedimento varato con la Manovra finanziaria, frutto del lavoro portato avanti dall’organizzazione agricola in questi mesi con i gruppi parlamentari e il Governo.

I sistemi alternativi di tracciabilità integrati nell’organizzazione di circuiti e piattaforme di raccolta consistono nella semplice conservazione per tre anni del documento di conferimento. Si tratta di un risultato che conferma l’impegno di Coldiretti nella semplificazione della gestione dei rifiuti a favore delle aziende agricole, proprio con la messa in campo di circuiti tracciabili attraverso il sostegno delle Federazioni e il diretto coinvolgimento nelle forme organizzate di raccolta predisposte mediante specifici accordi di programma stipulati con le Pubbliche Amministrazioni“, conclude Coldiretti Calabria.