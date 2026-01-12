Coldiretti Calabria incontra gli agricoltori: previsti 10 incontri a Cosenza e provincia. Tutte le info

Dieci assemblee, una sola comunità. Continua il presidio dei territori, dando voce agli agricoltori per trasformare il confronto in azione e mobilitazione permanente. Assemblee territoriali di Coldiretti si terranno il 14 gennaio alle ore 17:00, in contemporanea momenti di ascolto e confronto con soci e aziende agricole. “L’Europa impone ai nostri produttori e allevatori standard elevati e costi di produzione per garantire sostenibilità, sicurezza alimentare e benessere animale che non trovano riscontro in aree extraUE. Questo dà garanzie al cittadino-consumatore che si fida dei nostri prodotti e che si preoccupa giustamente degli effetti sulla salute” si legge in una nota di Coldiretti Calabria.

Tra i temi al centro degli incontri:

⁠no all’accordo Mercosur, che rischia di penalizzare le produzioni con concorrenza sleale e standard non equivalenti;

difesa del principio di reciprocità, per garantire che i prodotti importati rispettino le stesse regole imposte agli agricoltori europei;

no ai tagli alla PAC, risorsa fondamentale per il reddito delle imprese agricole e per la tenuta economica e sociale delle aree rurali.

“Gli incontri che terremo su tutto il territorio provinciale sono la naturale prosecuzione delle mobilitazioni di Coldiretti: dal confronto con i soci passa la forza delle nostre battaglie su Mercosur, principio di reciprocità e difesa della PAC», dichiara il Presidente provinciale di Coldiretti Cosenza, Enrico Parisi. «Condivideremo con i soci analisi, preoccupazioni e proposte sul futuro del settore, alla luce dei temi più attuali, per rafforzare il dialogo con la base, fare sintesi delle istanze locali e consolidare una linea comune di tutela dell’agricoltura regionale e nazionale”, aggiunge il Direttore provinciale di Coldiretti Cosenza Pietro Sirianni.

Le sedi delle Assemblee: