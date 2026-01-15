Clamorosa bomba di mercato nel calcio italiano: l’ex Juve Douglas Costa vicino a firmare per un club di Serie D

E’ una bomba a tutti gli effetti. Anche se poi, molto spesso, le bombe sono destinate a rimanere tali. Questa volta, invece, pare che la situazione sia già avanzata e non è da escludere che in tempi brevi possa arrivare alla definizione. Stiamo parlando di una notizia circolata nelle ultime ore e riguardante il calciomercato italiano: Douglas Costa, esterno brasiliano con un passato importante alla Juventus, potrebbe finire nella Serie D italiana, al Chievo Verona.

La news, lanciata dai più importanti media sportivi italiani, sta trovando conferme, a tal punto che il giocatore avrebbe anche trovato l’accordo verbale. In aggiunta allo stesso mancherebbero soltanto le firme. Douglas Costa giocherebbe per sei mesi al Chievo, poi andrebbe a Dubai, all’Al-Ittifaq, società che qualche giorno fa ha ufficializzato Mario Balotelli. L’operazione ha del clamoroso, ma fino a un certo punto. Pietro Laterza, infatti, è il proprietario sia del Chievo che dell’Al-Ittifaq. Così, con la garanzia di due anni di contratto a Dubai, sta per convincere il brasiliano al ritorno in Italia.

Esterno talentuoso, rapido e tecnico, Douglas Costa ha giocato alla Juventus dal 2017 al 2020. Poi ha militato in Bayern Monaco, Gremio, Los Angeles Galaxy, Fluminense e in Australia. Classe 1990, nonostante l’età in Serie D farebbe la differenza, in caso di buona tenuta fisica.