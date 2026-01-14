Città Metropolitana di Messina, Basile convoca il tavolo sui Servizi Sociali Peloritani

Il Sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, ha accolto la richiesta del Consigliere metropolitano del Movimento 5 Stelle, Domenico Santisi, convocando per lunedì prossimo un tavolo tecnico sulla costituzione dell’Azienda Speciale Servizi Sociali Peloritani, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali. “Ringrazio il Sindaco per la sensibilità dimostrata e per aver mostrato apertura nei confronti di una tematica così importante per il futuro dei servizi sociali del territorio, dei lavoratori coinvolti e, soprattutto, dei nostri ragazzi speciali”, dichiara il consigliere pentastellato.

Protesta

Nella giornata di ieri, in occasione del sit-in svoltosi a Palazzo dei Leoni, si è già tenuto un primo momento di confronto alla presenza del Sindaco, del Consigliere Santisi e di una rappresentanza delle organizzazioni sindacali, a conferma della volontà comune di proseguire lungo un percorso di dialogo e condivisione.

“Come Movimento 5 Stelle, già nel corso della discussione in aula del 29 dicembre scorso, abbiamo presentato sette emendamenti migliorativi al provvedimento, di cui due specificamente finalizzati alla tutela dei futuri dipendenti della società speciale. Un lavoro condiviso con gli organi provinciali e regionali del Movimento 5 Stelle, in particolare con la coordinatrice provinciale Cristina Cannistrà e l’Onorevole Antonio De Luca, che ringrazio. Guardo con fiducia all’incontro del 19 gennaio: l’obiettivo è garantire un servizio di qualità ai nostri ragazzi speciali e assicurare lavoro, diritti e stabilità ai dipendenti”, conclude Santisi.