Cinquefrondi illumina il Municipio di blu per l’iniziativa “Stop alle bombe sui civili”

L’Amministrazione comunale di Cinquefrondi “da sempre attenta e sensibile alle tematiche legate alla pace, ai diritti umani e alla tutela dei civili, intende con questo gesto ribadire il proprio impegno nel promuovere una cultura di nonviolenza e rispetto reciproco. La scelta del colore blu, simbolo di protezione e speranza, vuole essere un monito concreto contro ogni forma di violenza e aggressione indiscriminata. La situazione internazionale continua purtroppo a essere caratterizzata da conflitti che mettono a rischio la vita di milioni di innocenti, tra cui donne, bambini e anziani, colpiti senza distinzione. Con la partecipazione a questa iniziativa, il Comune di Cinquefrondi invita tutta la cittadinanza a riflettere sull’importanza della tutela dei civili e a unirsi idealmente in un messaggio di pace che trascende confini e nazionalità”.

“Come Amministrazione – dichiara il Sindaco Michele Conia – siamo da sempre impegnati a sostenere valori universali di umanità e solidarietà. Illuminare il nostro Municipio di blu rappresenta un segnale forte e chiaro: nessuno può restare indifferente di fronte alla sofferenza dei civili innocenti. È un gesto simbolico, ma con un significato profondo: ricordare e sensibilizzare la comunità sul dovere morale di proteggere la vita umana in ogni angolo del mondo”.

Il Comune di Cinquefrondi conferma così “la propria adesione alle iniziative di sensibilizzazione internazionale, rinnovando l’invito a tutti i cittadini a partecipare attivamente, anche con piccoli gesti quotidiani, alla costruzione di una società più giusta, pacifica e rispettosa dei diritti fondamentali di ciascun individuo”.