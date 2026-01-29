Ciclone Harry, raccolta fondi straordinaria dell’ACR Messina: la somma raccolta finora

L’ACR Messina al fianco della Sicilia colpita dal ciclone Harry. La scorsa settimana, il club biancoscudato ha annunciato un’iniziativa simbolica di supporto e aiuto alle popolazioni colpite dal maltempo. Un’iniziativa che adesso viene rilanciata, anche per fornire un primo aggiornamento sulla somma raccolta. “Di fronte alla devastazione causata dal ciclone Harry, la nostra terra ha bisogno di aiuto concreto, immediato e reale. Per questo l’ACR Messina si fa promotrice e fondatrice di una raccolta fondi straordinaria dedicata a sostenere la comunità messinese duramente colpita dall’emergenza” si legge.

“Coste distrutte, paesi messi in ginocchio, famiglie sfollate: non possiamo restare indifferenti. Il calcio è passione, identità, appartenenza. Ma è anche responsabilità sociale e vicinanza al territorio che ci rappresenta ogni giorno. L’ACR Messina sarà in prima linea donando 2€ per ogni biglietto venduto durante tutto il campionato e chiama a raccolta tifosi, cittadini e sostenitori per trasformare la solidarietà in aiuto concreto. Ogni donazione è un passo verso la ricostruzione, un segnale di speranza per chi oggi sta affrontando momenti difficili. Per la partita contro l’Acireale sono stati venduti 667 biglietti: abbiamo già stanziato 1.334€. Insieme possiamo fare la differenza. La Sicilia non è sola. Dona ora”.

Questo il link per donare: https://acrmessina1900.com/donate/.