Ciclone Harry, il mercato di Campagna Amica di Catanzaro Lido attiva una rete di solidarietà

Nei giorni successivi al passaggio del ciclone “Harry”, che ha provocato gravi criticità diffuse nelle regioni del Sud Italia, Coldiretti e Campagna Amica Calabria esprimono vicinanza concreta a tutte le comunità colpite e alle attività. A Catanzaro, soprattutto nel quartiere Lido e in particolare nell’area prossima al porto, si sono resi necessari numerosi interventi di soccorso per allagamenti con pesanti conseguenze per diverse attività commerciali.

Il mercato di Campagna Amica di Catanzaro, situato in via Vasco De Gama (angolo via Marco Polo), nel quartiere Lido, quindi a breve distanza dalle zone più danneggiate, è stato interessato solo da danni parziali e molto lievi che non hanno compromesso la piena operatività.

Anche perché il mercato insiste nell’area che ha subito l’impatto più duro delle mareggiate – le aziende agricole presenti, insieme con i responsabili del mercato di Coldiretti, hanno deciso di reagire con un gesto immediato di solidarietà verso le attività commerciali limitrofe che hanno riportato le perdite maggiori, con donazioni di prodotti e contributi economici.

E’ stata attivata una campagna di raccolta e di sensibilizzazione per sostenere in modo organizzato la ripartenza delle attività danneggiate, ispirandosi alle migliori pratiche solidali della rete Coldiretti – Campagna Amica.

“In un momento così delicato ma nella convinzione che i calabresi sanno rialzarsi e ricominciare – dichiara Fabio Borrello, vicepresidente regionale di Coldiretti Calabria – la priorità è stare vicino, con fatti concreti, a chi ha visto danneggiato il proprio lavoro e la propria quotidianità. Il nostro mercato di Catanzaro Lido ha riportato solo conseguenze minime, ma proprio per questo può diventare un punto di supporto e di rilancio, mettendo in campo aiuti e una mobilitazione collettiva“.

“Il mercato di Campagna Amica – aggiunge Pietro Bozzo, direttore interprovinciale Coldiretti CZ-KR-VV – è una comunità di imprese agricole che, prima ancora di vendere, si prende cura del territorio. Siamo già al lavoro con le aziende per rafforzare la rete di donazioni e per attivare una raccolta fondi, perché la ripartenza del quartiere passa anche dalla responsabilità condivisa“.

Il mercato pertanto aprirà regolarmente, accogliendo cittadini e famiglie non solo come luogo di spesa consapevole, ma come presidio di comunità: un punto in cui la filiera agricola calabrese incontra la città e, oggi più che mai, si mette al servizio della collettività.