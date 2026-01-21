Ciclone Harry devasta la costa ionica, Santa Teresa di Riva in ginocchio. Musolino: “Schifani chieda subito lo stato di emergenza”

“La furia del Ciclone Harry si è abbattuta con violenza inaudita sulla riviera ionica messinese, lasciando dietro di sé uno scenario di devastazione. Le immagini che arrivano dalla zona ionica, e in particolare da Santa Teresa di Riva, Roccalumera, da Furci Siculo, Giardini Naxos e da Mazzeo, frazione di Taormina, sono un colpo al cuore. A tutte le comunità colpite, ai Sindaci, alle famiglie che ne hanno subito i danni o che stanno vivendo ore di angoscia, va la mia totale vicinanza e solidarietà umana e istituzionale” lo dichiara in una nota la Senatrice di Italia Viva Dafne Musolino.

“La solidarietà non basta”

“Ma la solidarietà non basta. La situazione, soprattutto a Santa Teresa di Riva è di una gravità inaudita: il paese è al buio, senza acqua e con i sottoservizi distrutti. Il crollo della strada di collegamento ha trasformato il centro abitato in una trappola senza vie di fuga alternative, esponendo i cittadini a un rischio inaccettabile. Non c’è un minuto da perdere”.

“Mi rivolgo direttamente al Presidente della Regione Renato Schifani: si attivi immediatamente per richiedere lo Stato di Emergenza nazionale. Interloquisca subito con il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, affinché vengano sbloccate le risorse e i mezzi necessari per la messa in sicurezza urgente e per ripristinare i collegamenti vitali per la popolazione. Non possiamo aspettare la conta dei danni burocratica mentre intere comunità rimangono ad elevatissimo rischio e paralizzate da danni ingenti”.

“Quanto accaduto – conclude la Senatrice Musolino – è ben più di un campanello d’allarme che non può più essere ignorato. La devastazione portata dal Ciclone Harry impone un ripensamento radicale sulla distribuzione degli abitati costieri e sulle opere di difesa del territorio. Non si può continuare a gestire la sicurezza della costa con interventi tampone: serve una pianificazione strutturale che garantisca la sicurezza dei cittadini di fronte a eventi climatici sempre più estremi”.