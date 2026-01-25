Ciclone Harry, Catanzaro oltre il calcio: la società lancia una serie di iniziative in supporto della città

“La gara odierna tra Catanzaro e Sampdoria non è soltanto un appuntamento sportivo, ma un momento simbolico di vicinanza e condivisione. L’U.S. Catanzaro 1929 intende stringersi idealmente a tutte le persone, alle famiglie, alle attività commerciali e alle aziende di Catanzaro e della provincia che hanno subito danni a causa del recente maltempo”. Così in una nota il club, commentando la vicinanza nei confronti della città dopo il ciclone Harry, annuncia una serie di iniziative in supporto di imprenditori e famiglie.

“In giornate difficili come queste, Catanzaro ha mostrato il suo volto migliore. La nostra società si unisce ai ringraziamenti profondi e sentiti arrivati da più parti ai volontari che, con coraggio, generosità e spirito di servizio, si sono messi all’opera fin dalle prime ore dell’emergenza per aiutare chi era in difficoltà e per restituire dignità ai luoghi colpiti, in particolare nel quartiere marinaro. Il loro impegno rappresenta un esempio concreto di cosa significhi essere comunità” si legge ancora.

“L’US Catanzaro desidera inoltre esprimere la propria gratitudine a tutti i tifosi delle altre squadre che hanno fatto sentire la loro vicinanza alla nostra città, così come ai nostri Ultras, che non ha fatto mancare il proprio supporto, scendendo in campo al fianco dei volontari con passione, responsabilità e senso di appartenenza. A loro si unisce anche il ringraziamento dell’Amministrazione comunale, con la quale l’U.S. Catanzaro 1929 è rimasta in costante contatto durante questi giorni complessi. Essere una squadra significa andare oltre il rettangolo di gioco”.

“Per questo, al fine di sostenere concretamente i commercianti e le realtà economiche che hanno subito danni, l’U.S. Catanzaro 1929 ha varato una serie di iniziative dedicate attraverso il proprio settore marketing. Per informazioni è possibile scrivere a marketing@uscatanzaro1929.it. Catanzaro è una città che sa soffrire, reagire e rialzarsi. In campo, sugli spalti e nella vita di tutti i giorni. Oggi più che mai insieme” si chiude la nota.