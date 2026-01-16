Chiusura dell’Ufficio a Condofuri, Poste Italiane risponde al Comitato di cittadini

“In riferimento all’articolo “Condofuri, gravi disservizi e malfunzionamenti all’ufficio postale: i cittadini dicono basta, vogliono chiarimenti” (16/1/26), Poste Italiane, rammaricata per la segnalazione, precisa che la chiusura della sede di via Peripoli è dovuta ai lavori “Polis”, il progetto nazionale finalizzato ad accogliere i principali servizi della Pubblica Amministrazione, per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio”. Così in una nota Poste Italiane risponde alla lettera del Comitato di cittadini “Vivi Condofuri” relativamente alla chiusura dell’Ufficio Postale nella cittadina reggina.

“In attesa della riapertura dell’ufficio postale di Condufori, i cittadini possono rivolgersi alla sede di Bova Marina in via Trieste, dove è disponibile uno sportello dedicato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.35 oltre a un ATM Postamat per tutte le operazioni consentite. Si ricorda infine la disponibilità dei canali digitali come la nuova app P e il sito poste.it, attraverso cui è sempre possibile effettuare operazioni da remoto come pagamento bollettini, multe e servizi pagoPA, invio raccomandate e telegrammi, monitoraggio spedizioni, consultazione e gestione dei servizi finanziari” aggiunge Poste Italiane.