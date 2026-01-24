Cefalù piange don Crispino Valenziano, aveva organizzato l’evento con il presidente Mattarella

Cefalù è in lutto per la morte di monsignore Crispino Valenziano, 93 anni, presidente della Fondazione Accademia via Pulchritudinis, ideatore del convegno “Mediterraneo: mare di Pace?” che si è tenuto oggi nella Basilica Cattedrale di Cefalù, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non aveva preso parte ai lavori di oggi per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Il Capo dello Stato, nel suo intervento, ha voluto esprimere il suo “grande personale trasporto nei confronti di Valenziano“.

“Monsignor Valenziano – ha detto il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello – ha fatto il suo ultimo dono a questa città che ha tanto amato, certamente ne ha gioito, fino al pieno realizzarsi”. I funerali saranno celebrati martedì alle ore 11 in Cattedrale dal vescovo Giuseppe Marciante.