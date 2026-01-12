Catona, il 16 gennaio l’inaugurazione dello spazio di comunità “Io avrò cura di te”

“Io avrò cura di te” è questo il titolo dell’evento di confronto e presentazione del nuovo spazio di comunità che Nuova Solidarietà inaugurerà venerdì 16 Gennaio, alle ore 18.00, presso la Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore, Catona, Via Romana 11. Lo spazio dedicato alla distribuzione di viveri ed indumenti, e soprattutto a beni di prima necessità per i poveri, è stato allestito dall’associazione Nuova Solidarietà, nei locali adiacenti alla ‘Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore’. Sarà presente l’Arcivescovo Mons. Fortunato Morrone, al quale sono affidati le conclusioni del momento di riflessione.

I saluti del Presidente di Nuova Solidarietà Fortunato Scopelliti,

saranno seguiti dall’intervento di Don Maurizio Demetrio, parroco di

Salice e vicario zonale della Diocesi; coordinerà il Presidente del CSV

dei Due Mari di Reggio Calabria, Orsola Foti.