Catanzaro, stretta totale sulla movida dopo la tragedia di Crans-Montana: scattano controlli straordinari nei locali

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, ha deciso controlli straordinari interforze congiunti e coordinati nei locali di pubblico spettacolo dopo la tragedia di Crans-Montana. Messa a punto anche una circolare ai sindaci e alle associazioni di categoria per “una ricognizione – si legge in una nota – puntuale e verifiche capillari sui territori anche per contrastare attività illegali ed eventi abusivi“.

La riunione del Comitato ha visto la partecipazione, oltre che del questore Giuseppe Linares e degli altri vertici delle forze di polizia, dei Vigili del fuoco, dei rappresentanti dell’Ispettorato territoriale del lavoro e dell’Azienda sanitaria provinciale. “Nel corso dell’incontro – prosegue la nota – sono state richiamate le previsioni contenute nel Protocollo d’intesa del 4 giugno 2025 relativo alla ‘prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e delle discoteche della provincia di Catanzaro’, sottoscritto anche dalle associazioni di categoria del settore. In particolare, tra gli impegni assunti è previsto che vengano segnalati alle forze dell’ordine gli eventi organizzati da soggetti non autorizzati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, al fine di adottare in via preventiva le opportune iniziative inibitorie e sanzionatorie costituendo un pericolo concreto per l’incolumità delle persone“.

Sarà il questore Linares – viene spiegato nella nota – “a definire in sede tecnica e a pianificare controlli straordinari su tutti i locali di pubblico spettacolo coinvolgendo, per gli specifici profili di competenza, anche vigili del fuoco, Asp e Ispettorato del lavoro”. “E’ necessario – ha sottolineato il prefetto De Rosa – il contributo di tutti per una ricognizione accurata, e per una verifica capillare del permanere dei requisiti di legge da parte di tutti gli esercizi di pubblico spettacolo, per assicurare il mantenimento degli standard ottimali di sicurezza. Il concorso degli enti preposti, per controlli congiunti e coordinati, è fondamentale per accertare il rispetto delle condizioni che presiedono alla safety e alla security”.

“La tragedia di Crans-Montana – ha sottolineato De Rosa – dimostra come, nel settore dell’intrattenimento, i livelli di attenzione sul rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi aperti al pubblico e di aggregazione non possono mai essere sottovalutati. Confidiamo nei sindaci, cui spetta la vigilanza sulla completezza istruttoria delle singole autorizzazioni, che non potrà che agevolare le fasi successive del controllo sul posto“.