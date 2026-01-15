Catanzaro, scuole chiuse per mancanza d’acqua: ordinanza del sindaco

Gran parte delle scuole di Catanzaro domani resterà chiusa a causa della mancanza di acqua dovuta a lavori urgenti che Sorical deve compiere sulla condotta adduttrice dell’impianto di Alli-Santa Domenica, “per consentire la riparazione di una perdita riscontrata lungo la rete e ottimizzare la distribuzione“. Lo rende noto il Comune di Catanzaro. A causa della sospensione dell’erogazione idrica, che comincerà stasera e dovrebbe riprendere domani pomeriggio, il sindaco Nicola Fiorita ha quindi emesso un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole comprese nella zona che va dal quartiere Gagliano fino a Germaneto, passando per tutto il centro.