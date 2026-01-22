Catanzaro, scoperti cantieri illegali scoperti: due denunciati per abusivismo edilizio

Due casi di abusivismo edilizio sono stati scoperti dai carabinieri in due distinte operazioni nel catanzarese. Nel primo caso, a Nocera Terinese, dove i carabinieri del Nucleo Forestale hanno individuato lavori realizzati senza autorizzazione in una zona sottoposta a rigido vincolo paesaggistico. Due persone sono state denunciate. A Carlopoli, invece, i carabinieri Forestali di Serrastretta hanno sospeso i lavori di un’impresa edile impegnata in opere non autorizzate su un terreno privato. Per l’azienda è arrivata una sanzione da 20.000 euro.