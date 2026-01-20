Catanzaro-Sampdoria, attiva la prevendita: info e prezzi

“La società US Catanzaro 1929 comunica le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro US CATANZARO – Sampdoria, in programma alle ore 17:15 di domenica 25/01/2026, allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valida quale 21^ giornata della Serie BKT 2025/26. La società, al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara, consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita abilitati e le modalità on line sul sito Ticket One.it”. Così in una nota il Catanzaro comunica le modalità di vendita del match contro la Sampdoria.

La vendita dei tagliandi inizierà alle ore 15:00, di oggi, martedì 20/01/26, secondo le modalità sotto riportate:

On Line e Rivendite TICKETONE abilitate su tutto il territorio locale e nazionale

Botteghino STADIO (ven. 23/01 h. 15-18 – sab. 24/01 h. 10-18 – dom.25 h.11.00 – inizio gara}

I prezzi

Curva Ovest M.C.​​: ​€ 17,50 Intero ​– € 14,00 Ridotto – € 7,50 Ridotto Junior​

Distinti: ​​​€ 29,00 Intero ​– € 23,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Ovest: ​​​​€ 40,00 Intero ​– € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Est: ​​​€ 40,00 Intero ​– € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Cen. Sup.\Inf.: ​​​​€ 60,00 Intero ​– € 48,00 Ridotto – € 24,00 Ridotto Junior

– Ridotto generico:

Over 65 – Ragazzi – Donne

– Ridotto Junior:

nati dopo 01/01/2014

Le info per le persone con disabilità

Sarà attivo anche l’accreditamento per le persone con disabilità che hanno già provveduto ad adempiere a quanto richiesto nella fase di pre-accreditamento e che hanno ricevuto da Ticketone il codice di “stampa biglietto”. I link di riferimento sono quelli sottoelencati:

Disabilità 100%: LINK

Disabilità 67–99%: LINK

Disabilità 46–66%: LINK

Info per il settore ospiti

“La vendita del settore ospiti aprirà mercoledì 21/01/2026, ore 10:00, al costo di € 16,50 + d.p. – Chiusura vendita sabato 24/01/2026, ore 19:00 Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo. Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori). L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929 srl, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929″.