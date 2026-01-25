Catanzaro saluta due pilastri della sua storia: addio a due protagonisti della vita professionale, civile e istituzionale della città

“In queste ore, così dure e difficili per Catanzaro, la città piange anche la scomparsa di due personalità che hanno sicuramente contribuito a scriverne la storia. Mario Antonini e Rosario Militano hanno segnato infatti, con la loro presenza e il loro impegno, tanto il mondo delle professioni quanto il tessuto istituzionale, in anni importanti per il consolidamento e la crescita del Capoluogo di Regione”. E’ quanto afferma in una nota il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

“Antonini è stato lungamente l’anima di uno tra i più accreditati e autorevoli studi commerciali, rappresentando un punto di riferimento per l’economia, ma il suo contributo è andato ben oltre l’attività professionale. Le sue conoscenze e le sue competenze lo hanno visto infatti ricoprire incarichi delicati e cruciali per la vita e il buon andamento di istituzioni come la Banca d’Italia, l’Università, La Camera di Commercio, il Comalca, Confindustria, i tribunali di tutte le province calabresi, giusto per fare solo qualche esempio della sua multiforme attività. Uomo sobrio e discreto, oltre che professionista di alto profilo, Antonini lascia un’eredità importante non solo ai familiari e ai collaboratori che ne proseguiranno l’attività ma anche la testimonianza per Catanzaro di serietà, scrupolosità e impegno”.

“A Rosario Militano e alla sua famiglia, mi legano innanzi tutto i ricordi personali, affettuosi e cari, di un legame antico che dura tuttora, nato grazie anche alla comune militanza politica con mio padre. Medico pediatra di lunga e consolidata esperienza, sarà ricordato dalle tante famiglie catanzaresi che hanno beneficiato non solo delle sue competenze professionali ma anche delle sue qualità umane, che in medicina costituiscono una sicurezza e un valore aggiunto per i pazienti tutt’altro che scontati. Da dirigente della Democrazia Cristiana e assessore comunale, Rosario ha avuto modo di dare prova di attaccamento vero e sincero a Catanzaro. Protagonista di stagioni fatte di impegno politico, tensione morale e civile, egli ha testimoniato e incarnato valori che abbiamo il dovere di ricordare ma soprattutto valori a cui, oggi, dovremmo tornare a guardare, alla luce della crisi che attraversa il rapporto tra opinione pubblica, Istituzioni e politica”.

“Catanzaro, dunque, porge il suo saluto deferente a due figure che lasciano alla nostra comunità una eredità importante da custodire in futuro. L’Amministrazione comunale tutta si stringe attorno ai familiari di Mario Antonini e Rosario Militano in un ideale e affettuoso abbraccio e con sentimenti di sincero e profondo cordoglio”.