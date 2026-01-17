Catanzaro, nel 2026 la vittoria è ancora tabù: calabresi ko 3-1 a Venezia | CLASSIFICA

Catanzaro sconfitto nel big match della 20ª Giornata di Serie B: i calabresi passano in vantaggio in casa del Venezia, poi vengono rimontati e sconfitti nel finale dopo essere rimasti in 10 uomini

Venezia-Catanzaro
Il Catanzaro ha dimenticato le vittorie nel 2025. Nel nuovo anno, dopo la sosta natalizia, due partite giocate e due sconfitte per i calabresi. Le attenuanti ci sono, certo, e riguardano le avversarie: Frosinone prima, Venezia poi, rispettivamente prima e seconda forza del campionato, entrambe da affrontare in trasferta in un back to back esterno parecchio complicato.

Il bottino è comunque piuttosto amaro: 5 gol subiti e 1 realizzato, due sconfitte, 0 punti. E anche due espulsioni. Dopo Frosinini contro il Frosinone, al 73′ della sfida contro il Venezia il Catanzaro perde anche Verrengia, subentrato da appena 7 minuti.

Un rosso che pesa sull’andamento di una gara che aveva visto il Catanzaro passare in vantaggio al 6′ con D’Alessandro, parità ristabilita al 18′ da Busio. Equilibrio spezzato proprio grazie all’espulsione che ha visto il Catanzaro soffrire il forcing del Venezia che ha portato a due gol nel finale: rete di Adorante su rigore all’85’, tris di Casas al 94′.

Risultati 20ª Giornata Serie B

Venerdì 16 gennaio

Ore 20:30
Sampdoria-Entella 1-1

Sabato 17 gennaio

Ore 15:00
Avellino-Carrarese 1-2
Empoli-Sudtirol 0-1
Monza-Frosinone 2-2
Padova-Mantova 1-2
Venezia-Catanzaro 3-1

Ore 17:15
Reggiana-Cesena

Ore 19:30
Bari-Juve Stabia

Domenica 18 gennaio

Ore 15:00
Pescara-Modena

Ore 17:15
Palermo-Spezia

Classifica Serie B

  1. Frosinone 42
  2. Venezia 41
  3. Monza 38
  4. Palermo 34*
  5. Cesena 31*
  6. Catanzaro 31
  7. Modena 29*
  8. Empoli 27
  9. Juve Stabia 27*
  10. Carrarese 26
  11. Padova 25
  12. Avellino 25
  13. Sudtirol 22
  14. Reggiana 20*
  15. Entella 20
  16. Mantova 19
  17. Sampdoria 18
  18. Spezia 17*
  19. Bari 17*
  20. Pescara 14*

*1 partita in meno

Calendario 21ª Giornata Serie B

Venerdì 23 gennaio

Ore 20:30
Carrarese-Empoli

Sabato 24 gennaio

Ore 15:00
Cesena-Bari
Frosinone-Reggiana
Juve Stabia-Entella
Mantova-Venezia
Monza-Pescara

Ore 17:15
Modena-Palermo

Ore 19:30
Spezia-Avellino

Domenica 25 gennaio

Ore 15:00
Sudtirol-Padova

Ore 17:15
Catanzaro-Sampdoria

