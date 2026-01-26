Catanzaro, Lungomare già riaperto dopo i danni del ciclone Harry

“Dopo i danni causati dalle mareggiate e dal ciclone Harry, il Comune di Catanzaro, insieme a tuti gli attori coinvolti, ha completato in tempi record i lavori di ripristino della viabilità. In poco più di 4 giorni il lungomare Pugliese è stato riaperto al transito. Sul tratto interessato i lavori erano già stati completati ieri, ma l’apertura è stata disposta oggi per garantire le condizioni massime di sicurezza. Resta temporaneamente interdetto al transito veicolare solo un tratto tra via Torrazzo e via dei Crociati, per la messa in sicurezza della superficie stradale. Un risultato importante che restituisce rapidamente alla città uno dei suoi luoghi simbolo, in totale sicurezza”. Così in una nota il Comune annuncia la riapertura del Lungomare, dopo soli 4 giorni, in seguito ai danni causati dal ciclone Harry.