Catanzaro, il 19 gennaio la presentazione di “Passi in Avanti” alla Cittadella Regionale

Lunedì prossimo, 19 gennaio, alle ore 11, presso la Sala Verde della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà una conferenza stampa di presentazione del progetto “Passi in Avanti”. All’incontro con la stampa interverranno l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pasqualina Straface, e Adriana De Luca, presidente dell’Associazione Gli Altri Siamo Noi. La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare i risultati del programma che ha generato percorsi concreti di autonomia, inclusione sociale e lavorativa per giovani e adulti con disabilità complesse e disturbi dello spettro autistico.

Una delle iniziative finanziate dal programma regionale, “Meglio accogliere, accogliere meglio“, ha visto protagonisti i Centri Polivalenti delle macro aree territoriali di Cosenza e Crotone dedicati a giovani e adulti con disabilità del neurosviluppo e gestiti dall’associazione ‘Gli altri siamo noi odv’, insieme a una considerevole rete di partner che hanno realizzato interventi di formazione su temi strategici relativi alla accoglienza delle persone autistiche e agli interventi efficaci, finalizzati alla prevenzione e cura delle possibili patologie psichiatriche associate. Giornalisti, operatori dell’informazione e fotografi potranno accedere alla Sala Verde a partire dalle ore 10.45.