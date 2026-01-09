Catanzaro, assalto ad un bancomat nella notte: bottino da 200 mila euro

Assalto nella notte al bancomat della filiale del Monte dei Paschi di Decollatura, in provincia di Catanzaro. Secondo quanto appreso alcune persone non identificate hanno fatto esplodere, intorno alle 2:45, una carica di esplosivo per far saltare il bancomat con la tecnica cosiddetta della “marmotta”; ovvero attraverso un dispositivo riempito di polvere pirica inserito nella bocchetta per l’erogazione dei soldi e fatto deflagrare a distanza. Stando a una prima ricostruzione i banditi avrebbero portato via un bottino di 200mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.