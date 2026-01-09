Catanzaro, Aquilani a tutto campo: dalla capolista Frosinone all’infermeria. E parla anche di mercato

Il Catanzaro è pronto a tornare in campo dopo la sosta per affrontare una delle sfide più impegnative della stagione: la trasferta del “Benito Stirpe” contro la capolista Frosinone. Un test di alto livello che arriva in un momento positivo per i giallorossi, chiamati ora a dare continuità al percorso intrapreso prima della pausa. La ripartenza, come spiega mister Aquilani, avviene all’insegna della continuità e della fiducia nei progressi mostrati dalla squadra: “abbiamo registrato dei miglioramenti importanti – afferma il tecnico – e quindi ripartiamo da quei principi e dalle cose positive che abbiamo fatto vedere prima che finisse l’anno”.

Al di là dell’avversario e del contesto, restano salde le fondamenta su cui il Catanzaro sta costruendo il proprio cammino. “Le nostre certezze sono l’umiltà, la voglia di migliorarsi sempre e di sacrificarsi. Sono questi i valori che riteniamo fondamentali per continuare a fare un buon percorso”. La lunga pausa, però, porta con sé anche qualche inevitabile incognita, amplificata dal fatto di affrontare la squadra che guida la classifica. “Dopo una sosta – prosegue Aquilani – c’è sempre un po’ di dubbio su che tipo di partita possa nascere. Affrontiamo la prima della classe e questo significa misurarci con una squadra forte, che ci obbligherà ad alzare il livello di attenzione e di tutte le altre qualità di cui abbiamo parlato”. Il Frosinone, pur diverso dalle altre big incontrate nel corso della stagione, si conferma come una formazione solida e continua nei risultati. “Ogni squadra ha le proprie caratteristiche, sono tutte diverse, ma la classifica dice che il Frosinone è quella che, al momento, sta facendo meglio”.

Capitolo mercato: Aquilani ribadisce la piena fiducia nel gruppo a disposizione, senza escludere eventuali innesti qualora se ne presentasse l’occasione. “Il mercato inizia adesso, sarà un mese abbastanza lungo. Sono convinto che, se ci sarà da migliorare, miglioreremo. Saremo pronti in caso ci fosse l’opportunità ma sono molto contento di chi ho”. Infine, arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria sul fronte Pompetti: “sta meglio, è in fase di recupero e siamo molto vicini al suo rientro”.