Catanzaro: al via il subentro di Sorical nella gestione del servizio idrico

E’ partita l’operazione subentro di Sorical nella gestione del servizio idrico della città di Catanzaro. Il Capoluogo sarà il primo comune calabrese interessato dal processo di transizione, a partire dal secondo semestre 2026, come da nuovo cronoprogramma definito e approvato in occasione dell’ultima riunione del Consiglio direttivo di Arrical. Le attività che dovranno scandire il passaggio, è scritto in una nota del Comune, sono state discusse in occasione di un primo momento di confronto alla presenza, tra gli altri, del sindaco Nicola Fiorita e degli assessori Pasquale Squillace e Luisa Lacava con l’amministratore unico di Sorical, Cataldo Calabretta, e il direttore generale Paolo Marati.

Il subentro nella gestione operativa del servizio idrico integrato riguarderà, gradualmente, la bollettazione con la regolarizzazione degli utenti – al fine di favorire il recupero della morosità e la riscossione – e, di pari passo, anche gli aspetti più tecnici inerenti la gestione delle reti idriche locali e l’organizzazione del personale incaricato del servizio. L’amministrazione comunale, con i settori interessati, affiancherà Sorical verso il definitivo trasferimento delle funzioni con l’obiettivo di completare le procedure entro la prossima estate.

“Il percorso che porterà alla gestione unitaria del servizio idrico integrato in tutta la Calabria – è scritto nella nota – avrà tra i suoi vantaggi quelli di migliorare l’efficienza del servizio, dal punto di vista organizzativo e di riduzione dei costi, contribuendo anche alla razionalizzazione dei flussi idrici. Per il Comune e la città di Catanzaro, da una parte, questo processo si tradurrà in notevoli risparmi sul proprio bilancio; dall’altra nella possibilità di poter beneficiare di maggiori investimenti e risorse attraverso la guida operativa di Sorical“. Al primo confronto, seguiranno ulteriori tavoli di lavoro per scandire con maggiore puntualità le prossime attività, nel rispetto degli impegni previsti nel cronoprogramma.