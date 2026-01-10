Catania, Toscano parla della Cavese e del nuovo arrivato Bruzzaniti

L’allenatore inizia subito analizzando quelle che sono le insidie della sfida: “le insidie di questo campionato le sappiamo. Sono sorprese per voi che date per scontato certe partite. Ma noi abbiamo già la percezione del livello di questo campionato. Il Catania dove riprendere il cammino perché affrontiamo un avversario in un buon momento come la Cavese”. Così, in conferenza stampa, il tecnico degli etnei Mimmo Toscano esordisce alla vigilia del match interno contro i campani. “Quando le partite le inizi bene e sembrano facili sembra che non ci mettiamo la giusta cattiveria. Per cambiare le partite devi sbloccare le partite. A noi serve quella cattiveria per ammazzare e cambiare le partite”.

Toscano commenta il nuovo arrivato, Bruzzaniti: “ha determinate caratteristiche simili a quelle di Cicerelli. È bravo nell’uno contro uno. Può giocare insieme con qualsiasi attaccante nel nostro modo di attaccare. L’ho osservato negli anni. Oggi è un calciatore maturo e con delle potenzialità importanti espresse a Pineto. Vuole dare un contributo importante a Catania. Giovanni è un ragazzo solare e si fa voler bene. Aspettiamo che dia il giusto contributo. Sarà convocato. Anche Caturano torna. Ierardi invece speriamo di riaverlo prossima”.

“La Cavese? Vogliamo affrontarla con determinazione e sbloccarla al momento giusto. Sappiamo che dobbiamo migliorare in certe situazione nel momento in cui la gara è più equilibrata. Allegretto ci sarà. E’ una squadra che battaglia e che corre. Tutti ingredienti che ti fanno pensare a una partita difficile, dove il Catania deve esprimere il suo miglior livello”.