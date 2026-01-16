Catania, Toscano fa lo stratega sul mercato e svela “l’acquisto più importante”. Poi il focus sugli infortunati

“Sono contento della partita scorsa. Ci eravamo posti un obiettivo, quello di vincere anche certe partite che non riesci a sbloccare subito. Abbiamo fatto uno step in avanti. Di difficoltà in ogni partite ne abbiamo viste tante. Ora affrontiamo un Monopoli che sta bene in classifica. La squadra, soprattutto nel proprio campo, è ostica. Però è sempre importante cosa faremo noi e come lo faremo”. Così il tecnico del Catania Mimmo Toscano in conferenza stampa alla vigilia del match di Monopoli. “Ponsi? Non è ancora un calciatore del Catania e quindi non rispondo su chi ancora non è nostro” ha precisato. Sul mercato, poi, ha preferito glissare spostando il discorso: “per noi l’acquisto più importante sarà avere il pubblico con noi fuori casa”.

Focus sugli infortunati. A partire da Di Gennaro: “faccio un grosso in bocca al lupo a Matteo per una pronta guarigione. Ci dispiace tanto. Avevamo già in mente di integrare un difensore a prescindere dal suo infortunio. Stiamo facendo tante valutazioni. Cicerelli lo aspettiamo tutti e sappiamo che ha avuto un infortunio importante. È un percorso lungo e i tempi di recupero sono difficili da calcolare”. Buone notizie, invece, da Ierardi: “Mario sarà tra i convocati. C’è da mettere in campo la miglior formazione domenica. Valuteremo le condizioni in questi giorni”.